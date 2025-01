È sconfortato e affranto il padre di Patrizio Spasiano, il giovane di 19 anni originario del Rione Berlingieri a Secondigliano che ha tragicamente perso la vita a causa di una fuga di ammoniaca presso la Frigocaserta srl di Gricignano d’Aversa. “Era un tirocinante. Mio figlio non poteva e non doveva essere lì”, afferma l’uomo.

Secondigliano, Patrizio ucciso da nube tossica. Il papà: “Mio figlio era un tirocinante. Non doveva essere lì”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica, Armando ha spiegato come Patrizio fosse stato selezionato al termine di un corso per saldatore organizzato dal centro per l’impiego. “Non poteva ancora lavorare in un cantiere, non aveva esperienza”, spiega, sottolineando che il figlio aveva iniziato solo tre mesi fa. “Le norme lo vietano, certamente non poteva essere lasciato solo senza un tutor. Io sono un elettricista specializzato, so che succede in fabbrica. Le ditte esterne, come quella in cui lavorava mio figlio, sono sempre in movimento. E zero sicurezza per guadagnare di più”.

La famiglia Spasiano, distrutta dal dolore, chiede giustizia per la perdita del giovane Patrizio. Lo zio, Antonio Esposito, racconta: “Patrizio ha iniziato presto a lavorare. Prima qualche lavoretto e poi questo lavoro da saldatore tramite il Collocamento”. Esposito aggiunge che Patrizio tornava a casa molto stanco, trovando il lavoro troppo difficile per lui, ma desideroso di impegnarsi per costruirsi un futuro.

Ultimo post dedicato alla fidanzata

La tragedia è resa ancora più dolorosa dal fatto che, pochi giorni prima, nella stessa azienda, un altro operaio, Pompeo Mezzacapo, 39 anni, ha perso la vita, travolto da un muletto. Patrizio, oltre al lavoro, aveva due grandi passioni: i colori azzurri del Napoli e la sua fidanzata Noemi, con la quale stava costruendo una nuova vita ricca di progetti e ambizioni familiari. Il suo ultimo post sui social è dedicato proprio a lei, testimonianza di un amore giovane e profondo, ora spezzato da una tragedia che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato.