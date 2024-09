Sorpreso a spacciare in via Sant’Andrea Avellino a Secondigliano. In manette una promessa del calcio nazionale: si tratta di Luigi Di Pierno, ex giocatore della Casertana e della Nazionale Under 15.

Secondigliano, ex calciatore della Casertana sorpreso con la droga: arrestata promessa del calcio

Nel pomeriggio di martedì, gli agenti del Commissariato Secondigliano lo hanno notato in via Sant’Andrea Avellino, nei pressi del rione Berlingieri: dopo aver ricevuto del denaro da una persona, stava prelevando qualcosa dal sottosella di uno scooter in stato di abbandono.

I poliziotti hanno bloccato il 21enne trovandolo in possesso di 210 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Nel vano sottosella, invece, sono stati rinvenuti 30 involucri di hashish del peso complessivo di circa 185 grammi e 65 bustine contenenti circa 83 grammi di marijuana. Per questo Di Pierno è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.