Dopo le proteste dei genitori e le prese di posizione della minoranza consiliare, anche Consumerismo No Profit fa sentire la propria voce sul problema del mancato riscaldamento nelle scuole pubbliche di Aversa. L’associazione ha inviato una formale segnalazione al sindaco Franco Matacena e all’assessore alla Pubblica Istruzione Ugo Rufino, chiedendo un intervento immediato per una situazione definita “intollerabile”.

Scuole al freddo ad Aversa, Consumerismo scrive al sindaco: “Situazione intollerabile, pronti a rivolgerci alle autorità”

Nella lettera, firmata dall’avvocato Adele Belluomo, delegata territoriale di Consumerismo, si denuncia come da diversi giorni – e in particolare nei primi giorni del 2026 segnati da temperature rigide – diversi plessi scolastici comunali, tra cui la primaria “Cimarosa”, la “Siani” e altri istituti segnalati da famiglie e organi di informazione, siano privi di un adeguato sistema di riscaldamento.

Secondo quanto riferito, in alcune scuole sarebbe stato addirittura consigliato ai bambini di coprirsi maggiormente o di portare plaid e coperte da casa per poter seguire le lezioni in aule gelide. Una soluzione che Consumerismo giudica inaccettabile e non degna di un servizio pubblico essenziale come la scuola. “Non è decoroso né accettabile – si legge nella missiva – che nel 2026 bambini anche molto piccoli siano costretti a trascorrere ore di lezione al freddo, con evidenti rischi per la salute e una chiara violazione del diritto allo studio in condizioni di sicurezza e comfort”. Consumerismo chiede quindi al Comune interventi immediati, tempi certi per il ripristino del riscaldamento, una comunicazione ufficiale alle famiglie e l’avvio di un piano strutturale di manutenzione per evitare il ripetersi di simili emergenze. In assenza di risposte rapide, l’associazione non esclude il ricorso alle autorità competenti.