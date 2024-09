Bocciatura con 5 in condotta e multa per chi aggredisce il personale scolastico, adesso è legge. È stato infatti approvato in via definitiva il Ddl Valditara sulle nuove norme nelle scuole. Una delle novità riguarda il voto in condotta che alle scuole medie e alle superiori avrà una influenza determinante sul curriculum studentesco. Il 5 si tradurrà in bocciatura automatica.

Scuola, bocciatura con il 5 in condotta e multe fino a 10mila euro per aggredisce insegnanti o collaboratori

Il 6, invece, imporrà a studentesse e studenti a svolgere le cosiddette “attività di cittadinanza attiva e sociale”. La condotta, per giunta, avrà un peso anche sull’esame di maturità. Il voto non riguarderà non solo comportamenti, ma anche l’osservanza delle regole interne dell’istituto.

Cambiano anche le regole riguardanti le sospensioni. Così chi verrà sospeso fino ad un massimo di due giorni, sarà coinvolto in attività scolastiche di approfondimento per comprendere la relazione tra comportamento e conseguenze. Oltre i due giorni, studentesse e studenti, dovranno svolgere attività di volontariato presso strutture esterne alla scuola.

Focus infine sulle aggressioni al personale scolastico. Previste sanzioni per chi aggredisce insegnati e/o lavoratori dell’istituto con una ammenda che può variare dai 500 a 10 mila euro, soldi che verranno utilizzati per l’acquisto di materiale scolastico.