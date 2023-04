Tornano a tremare i Campi Flegrei. Questa mattina, 15 aprile, una nuova scossa di terremoto ha colpito l’area tra Pozzuoli e Napoli.

Scossa di terremoto tra Napoli e Pozzuoli: gente in strada

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione poco prima delle 8 del mattino. Sui social è scattato subito il tam-tam e c’è chi, preso dallo spavento, ha preferito riversarsi in strada per motivi di sicurezza. Il terremoto ha interessato diversi quartieri di Napoli, da Posillipo a Bagnoli, passando per Fuorigrotta e Soccavo fino alla provincia (Pozzuoli e Quarto).

La magnitudo, in un primo momento non ancora nota, è stata di 2.8 ed è stata preceduta da due lievi scosse di magnitudo 1.4: tutte con epicentro a Pozzuoli. Almeno una seguita da un boato che ha allertato la popolazione.

“Avvertite tre scosse di terremoto a Napoli – scrive un utente su Twitter – Le ultime due alle 7.55 , consecutive e davvero molto forti. Forse tra le più forti percepite ultimamente”. C’è chi aggiunge che ormai “le scosse di terremoto a Napoli sono sempre più frequenti” e chi spiega di essersi svegliato per la terra che tremava.