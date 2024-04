Potrebbe trattarsi di un agguato quello che si è consumato ieri sera in viale Campi Flegrei, a Bagnoli, quartiere occidentale di Napoli. Ferito un ragazzo di 17 anni che, a seguito della sparatoria, è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Non è in pericolo di vita. A darne notizia è Fanpage.it.

Agguato a Bagnoli, spari contro giovani: ferito un ragazzo di 17 anni

Sulla vicenda sta indagando la Polizia di Stato. Secondo quanto appreso finora, intorno a mezzanotte, uno scooter con a bordo ignoti avrebbe sfrecciato in direzione viale Campi Flegrei e una volta lì, sarebbero partiti i proiettili.

In quel momento c’era un gruppo di giovani che sostava nei pressi di un bar. La vittima, come detto, è un ragazzo di 17 anni, che è rimasto ferito dai colpi esplosi. Il giovane non risulta inserito in dinamiche criminali, ma non è escluso che sia lui il vero obiettivo dell’agguato.

Le indagini

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, neanche quella che vede un possibile legale con la sparatoria avvenuta in piazza Italia, a Fuorigrotta, nei pressi delle giostrine, a inizio mese. Circostanza in cui rimase ferita una donna che era in piazza con sua figlia e altre amiche.