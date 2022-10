Ha scatenato un’ondata di reazioni negative la scelta di un ex operatore ecologico, oggi percettore di reddito di cittadinanza, di rifiutare un’offerta di lavoro in diretta tv. La scena si è consumata su La7, nel programma “Non è l’arena” condotto da Massimo Giletti.

Rifiuta offerta di lavoro in diretta tv. La rabbia di Giletti: “Vada a lavorare”

Giletti, nel corso della puntata, si stava occupando della crisi del lavoro e della questione del reddito di cittadinanza, che ha spaccato la politica anche durante la campagna elettorale. Durante il collegamento da Napoli, è stato intervistato un percettore: “Ho lavorato sei anni consecutivi senza un giorno di riposo in una ditta di rifiuti, con 15 contratti rinnovati a tempo determinato – ha spiegato l’uomo -. Ora è stato bandito un concorso da Asia, al posto di assumere persone come me. Ho dovuto rispondere ai quiz con domande su Salah e non ce l’ho fatta. C’erano laureati e persone molto più preparate su questi argomenti”.

In collegamento però c’era anche un’imprenditrice bresciana, che dopo aver ascoltato il legittimo sfogo del cittadino partenopeo gli ha offerto in diretta televisiva un lavoro nella sua azienda. Un’opportunità più unica che rara. “Venga a lavorare da noi, voglio assumerla – ha detto l’imprenditrice -, perché non c’è mai stato nella mia azienda nessun dipendente che non ha mai fatto una assenza in sei anni. Mi creda, l’offerta che le sto facendo ora è reale. Di solito per questo lavoro diamo 1800-2000 euro“.

La risposta

La replica del percettore del Reddito di Cittadinanza però non è stata quella che il pubblico si aspettava. L’uomo addirittura ha definito quest’offerta una “scostumatezza”: “Signora, vada a cercarli nei centri per l’Impiego come dice la legge. Io sono napoletano e il vestito da emigrante non lo metterò mai. Lo abbiamo messo per 160 anni. Perchè non lo cerca a Brescia? Ci sono anche lì i percettori del Reddito. E’ una scostumatezza”.

Non l’ha presa bene Massimo Giletti. Dopo la chiusura del collegamento e al termine dell’intervento dell’imprenditore napoletano Enrico Schettino (proprietario della catena Giappo), il conduttore, a favore di telecamere, ha tuonato: “Si tiri su la maniche e vada a lavorare! Non si insulta chi offre lavoro!“.

Il video su La7

Leggi anche: