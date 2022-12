Grave incidente a Ercolano, in provincia di Napoli, dove una moto Honda si è scontrata con una Mini Cooper. Due i feriti: un 45enne e un 32enne, entrambi di Torre del Greco.

Scontro frontale tra moto e auto nel Napoletano: due feriti, uno è in rianimazione

Il sinistro stradale si è verificato ieri sera, 30 dicembre, intorno alle 20.30, in via G.D’Annunzio. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma stando ad una prima ricostruzione il motociclo ha impattato frontalmente contro la vettura che procedeva nella direzione opposta.

Ad avere la peggio il conducente del veicolo a due ruote, un uomo di 45 anni, e l’altro passeggero, un giovane di 32, che era in sella con lui. Entrambi sono stati trasportati dal personale del 118 al ponto soccorso dell’ospedale Maresca del comune oplontino.

Per chi era alla guida della moto una prognosi di 30 giorni per “lesioni da politrauma” mentre il 32enne è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale Tenenza per i rilievi del caso. In corso le indagini per accertare eventuali responsabilità. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dai militari dell’Arma.