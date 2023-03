Sono stati convalidati al termine di cinque ore di camera di consiglio gli arresti per sei dei sette indagati nell’ambito degli scontri avvenuti prima e dopo la partita di Champion’s tra Napoli e l’Eintracht Francoforte. A darne notizia in anteprima è il Mattino.

Scontri Napoli-Eintracht: convalidati sei arresti su sette. I nomi

Dopo una lunga giornata di interrogatori e udienze preliminari, il gip di Napoli, Leda Rossetti, ha convalidato l’arresto di tre ultrà del Napoli e tre dell’Eintracht. Non è stato invece convalidato l’arresto per un quarto tifoso azzurro per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza.

Convalidati gli arresti ma ai domiciliari per Diego Iaquinangelo e Antonio Orefice (che rispondevano di porto strumenti atti ad offendere). Resta in cella Nicola Verolla per il tentato assalto notturno in via Chiatamone ai tifosi tedeschi asserragliati nell’Hotel Royal-Continental. Torna libero D. Di Natale, uno dei fermati durante il pomeriggio di follia in calata Trinità Maggiore.

Sul fronte Eintracht, invece, dei tre tedeschi sono stati riconosciuti responsabili di devastazione, ma per loro è caduta l’ipotesi di reato di lesioni; al terzo è stato contestato invece il solo reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Condannato per direttissima un quinto azzurro

Infine, per un quinto ultrà azzurro – Giuseppe Capuozzo – fermato in flagranza di reato mentre lanciava un sanpietrino contro uno degli autobus dell’Anm sul quale viaggiavano i supporters dell’Eintracht – ieri si è celebrato il processo per direttissima al termine del quale l’imputato è stato condannato a due anni e sei mesi: Capuozzo è stato posto agli arresti domiciliari.

Gli indagati, rappresentati dai rispettivi difensori, hanno respinto le accuse e le contestazioni mosse in udienza di convalida. Ora potrebbero rivolgersi al Tribunale del Riesame per annullare la decisione del Gip. Intanto proseguono le indagini della Procura a caccia di altri responsabili delle devastazioni e degli scontri avvenuti alla vigilia della partita di Champion’s League.