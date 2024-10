Scomparso da Parigi, Antonio Boccalà è stato ritrovato e sta bene

Antonio Boccalà, il 33enne napoletano scomparso domenica pomeriggio a Parigi, è stato ritrovato.

Era atteso all’aeroporto Charles de Gaulle per un volo di ritorno a Napoli, ma non era mai arrivato. La sorella Rita aveva lanciato un appello sui social, diffondendo la notizia nelle bacheche degli italiani a Parigi. Nella notte è giunta la comunicazione del suo ritrovamento, portando sollievo ai familiari che ringraziano tutti coloro che hanno partecipato alle ricerche.

Sembra sia stato trovato in stato confusionale, un aspetto che verrà poi accuratamente analizzato nei prossimi giorni, ma le sue condizioni nel complesso sembrano buone. Tuttavia, chiedono di evitare telefonate e richieste di aggiornamenti, per rispettare la loro privacy in questo momento delicato.