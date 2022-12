Allarme sciroppo per la tosse. L’Ema, l’agenzia europea per i medicinali, ha chiesto di revocare dal mercato tutti i medicinali contro la tosse che contengono come principio attivo la folcodina. Questi farmaci non potranno dunque essere assunti né venduti in tutta l’Unione Europea.

Sciroppi per la tosse ritirati dal mercato. L’allarme dell’agenzia per i medicinali

Si tratta di farmaci che solitamente vengono usati per raffreddore, influenza e tosse: il motivo sono i problemi di salute emersi per chi li ha assunti. Ad avvertire del problema è il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC), che sottolinea il pericolo di reazioni allergiche: secondo uno studio l’uso di folcodina fino a 12 mesi prima di chi deve ricevere un’anestesia può portare a reazioni allergiche pericolose per la vita. Per questo motivo si è deciso per il ritiro immediato di quei medicinali che contengono questo principio attivo.

Nonostante la raccomandazione di interrompere la commercializzazione del farmaco, l’EMA chiede anche agli operatori sanitari di interrompere la prescrizione di questo trattamento con folcodina per altri medicinali simili. Inoltre, raccomandano di chiedere ai pazienti se hanno usato la sostanza nell’ultimo anno.