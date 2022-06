E’ il giorno dello sciopero per i lavoratori di Ryanair, ma anche EasyJet e Volotea. L’agitazione di 24 ore è stata proclamata per oggi da Filt-Cgil e Uiltrasporti. I sindacati hanno spiegato che circa 40 voli sono stati annullati preventivamente ieri, mentre altri 50 sono stati cancellati prima dell’entrata della fascia di garanzia (che va dalle ore 18 alle ore 21).

Alla vigilia dello sciopero italiano, il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, ha ricordato le richieste: “Un confronto su problematiche lavorative quotidiane e condizioni salariali di piloti e assistenti di volo”, sottolineando che “se la compagnia continuerà a non voler avviare un confronto costruttivo con le organizzazioni sindacali realmente rappresentative dei lavoratori, saremo costretti a proseguire la nostra mobilitazione per tutto il periodo estivo”.

“E’ inaccettabile – sostiene il dirigente nazionale della Filt Cgil – che Ryanair non applichi contratti di lavoro in linea con i minimi salariali previsti dal ccnl di settore, violando quanto previsto dalla normativa italiana per il trasporto aereo. Così come sono inaccettabili bassi salari e condizioni di lavoro penalizzanti che Ryanair aveva imposto a lavoratori e lavoratrici a causa della crisi del settore durante la pandemia. Contestiamo alla compagnia anche la mancata concessione di giornate di congedo obbligatorio ed il fatto di non mettere a disposizione acqua e cibo per gli equipaggi, spesso impossibilitati a scendere dall’aereo, anche per molte ore consecutive”.

Ryanair, la lista dei voli garantiti

Di seguito i voli Ryanair garantiti:

Tutti i voli, inclusi i voli charter, s chedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero. Voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale: RYR 04802 CIAMPINO (LIRA) CAGLIARI (LIEE) RYR 02261 BERGAMO (LIME) CATANIA (LICC) Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.

La partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; 2. l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso.

Tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza: RYR 2005 BERGAMO (LIME) TEL AVIV (LLBG) Oltre ai voli sopraindicati, sono autorizzati tutti gli ulteriori collegamenti che la società sarà in condizione di effettuare in ragione delle previsioni di adesione allo sciopero del personale dipendente.

Easyjet

Per quanto riguarda Easyjet, i cui dipendenti sono coinvolti nello sciopero indetto oggi, i voli garantiti sono invece i seguenti: