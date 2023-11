Al via lo sciopero generale previsto per oggi, 17 novembre, in tutta Italia, promossa da CGIL e UIL, sostenuta da Pd e M5S, per contestare la manovra economica del Governo. Pochi disagi per utenti del trasporto pubblico a Napoli: bus, tram e metropolitane di Anm e gli stessi mezzi Eav sono regolarmente in servizio, mentre cancellazioni e ritardi potrebbero verificarsi solo per i treni regionali di Trenitalia.

Sciopero, pochi disagi a Napoli nei trasporti

Lo sciopero avrà una durata di quattro ore, dalle 9 alle 13, e le città coinvolte saranno una decina in tutta Italia. Napoli, però, risulta esclusa dall’astensione per la vicinanza temporale con un’analoga mobilitazione organizzata di recente dal sindacato, che si terrà il 1 dicembre e a cui parteciperà Maurizio Landini, segretario generale della CGIL. È in corso, però, una manifestazione pro Palestina che ha provocato disagi alla viabilità. Al corteo hanno aderito decine di studenti che stanno sfilando lungo corso Umberto, stringendo tra le mani striscioni e cartelloni.

Ritornando alla giornata di oggi, sono diverse le categorie di lavoratori che aderiranno allo sciopero generale in Italia. Tra queste, figurano il personale di strade e autostrade che si fermeranno le ultime 4 ore per ogni turno di lavoro ricompreso tra le 00.01 e le 00.00. Incroceranno invece le braccia per 8 ore i lavoratori della scuola, di ogni ordine e grado, e quelli del pubblico impiego così come i taxi che si asterranno dal lavoro in maniera totale o parziale dalle 00.01 alle 24. Stop di 8 ore anche per i lavoratori dell’igiene ambientale e per gli addetti di Poste Italiane.