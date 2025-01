Il Questore di Napoli ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di due uomini, rispettivamente di 31 e 33 anni, protagonisti di un episodio avvenuto questa mattina nei pressi dello stadio “Diego Armando Maradona”.

Scavalcano la recinzione dello stadio Maradona prima di Napoli-Juve: Daspo per due tifosi

I due, in vista dell’attesissimo incontro di calcio Napoli-Juventus, previsto per le ore 18:00, si sono introdotti nell’impianto sportivo scavalcando sia la recinzione perimetrale che il muro di cinta dello stadio. L’episodio è stato immediatamente rilevato dal personale dell’Arma dei Carabinieri, che ha fermato i due uomini e li ha denunciati per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il 33enne era in possesso di armi o oggetti atti ad offendere, motivo per cui è stato denunciato anche per questo reato.

I provvedimenti di DASPO, della durata di tre anni, sono stati predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli. I due uomini, già denunciati, non potranno accedere agli stadi italiani per tutto il periodo previsto dalla misura.