Scattano “zone rosse” a Napoli: dispositivo da estendere anche a Giugliano, Afragola e Portici

Saranno estese anche in provincia le zona rosse, il nuovo provvedimento introdotto dal Governo centrale per garantire l’ordine pubblico. E’ il piano delineato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Il dispositivo dovrebbe scattare in particolare a Giugliano, Afragola, Portici, Castellammare e Nola. Poi si valuteranno altre zone in base alle esigenze.

Scattano le “zone rosse” anche a Napoli: dispositivo forse anche a Giugliano, Afragola e Portici

‌La misura è già partita nel capoluogo e durerà almeno fino a marzo. Sorvegliate speciali le zona della movida, da Chiaia al Vomero fino ai Decumani ed al quadrilatero che arriva alla stazione centrale di piazza Garibaldi. Si tratta di aree urbane nelle quali “vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti penali” per poterne di conseguenza disporre l’allontanamento, istituito su volontà del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Già nei giorni scorsi a ridosso del Capodanno sono stati effettuati dalle forze dell’ordine circa 300 controlli a Napoli. Ora si attendono i dati definitivi, poi saranno definite le zone rosse che scatteranno anche in provincia.