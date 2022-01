Ultimo giorno per sottoporsi alla prima dose del vaccino anti-Covid per i cittadini che hanno più di 50 anni. Da domani, 1 febbraio, entrano in vigore le multe per tutti coloro che non hanno osservato l’obbligo.

Scatta obbligo vaccinale per gli over 50: ultimo giorno per vaccinarsi

La platea di soggetti over 50 non ancora vaccinati riguarda circa un milione e mezzo di persone. Per i trasgressori sono previste multe di 100 euro e, a partire dal 15 febbraio, fino a 1500 euro per coloro sorpresi al lavoro senza Super Green Pass.

Chi, invece, non presenterà la documentazione sarà considerato assente ingiustificato con la sospensione dello stipendio, ma mantenendo comunque il lavoro.

Fa eccezione chi ha contratto il virus ed è guarito entro sei mesi e per chi è soggetto a esenzione. I controlli per le sanzioni saranno fatti a campione e le multe saranno inviate dall’Agenzia delle entrate su segnalazione del Ministero della Salute.

Cambia durata Green Pass

Dall’1 febbraio 2022 la durata del green pass sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi. Ricordiamo che la certificazione verde servirà anche per andare a ritirare la pensione negli uffici postali, per andare in banca o dal tabaccaio per comprare le sigarette.

Non per supermercati e negozi di alimentari: le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite senza bisogno di esibire il certificato verde.