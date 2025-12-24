È finita in tragedia la fuga di Vincenzo Lombardi, 64 anni, originario di Marcianise, scomparso domenica scorsa da una clinica di Lago Patria e ritrovato morto nelle campagne tra Licola e Varcaturo.

Scappato da una clinica di Lago Patria, Vincenzo ritrovato senza vita in un canale di via Madonna del Pantano

Come riporta Cronaca Flegrea, l’uomo, affetto da una malattia psichica, si era allontanato dalla struttura nel primo pomeriggio di domenica, scavalcando il muro di cinta del cortile subito dopo pranzo. Da quel momento era scattato l’allarme e per due giorni sono andate avanti le ricerche, con carabinieri, familiari e volontari supportati anche da droni e cani molecolari.

Il corpo senza vita del 64enne è stato rinvenuto all’alba di ieri all’interno di uno dei canali pluviali che costeggiano via Madonna del Pantano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varcaturo e Giugliano, i sanitari del 118 e la Scientifica. Dopo il riconoscimento da parte dei familiari, la salma è stata sequestrata: il pubblico ministero ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Da un primo esame esterno non sarebbero emersi segni di violenza.

L’ultimo avvistamento risale alle 14.20 di domenica, quando le telecamere della clinica lo hanno ripreso mentre si allontanava. Indossava una tuta blu e un cappellino nero, senza soldi né cellulare. «Era uno spirito libero, non riusciva a stare chiuso da nessuna parte», ha detto la sorella, distrutta dal dolore.