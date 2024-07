Sono attualmente in coma farmacologico, sedate e intubate, le due bambine di 4 e 7 anni che sono tra le sette vittime più gravi del crollo a Scampia. Giunte in codice rosso al Santobono martedì notte, le piccole stanno lottando tra la vita e la morte.

Nonostante le gravi lesioni subite nel crollo della Vela Celeste, le loro condizioni, seppur critiche, sono stabili dopo un intervento neurochirurgico eseguito dal primario Giuseppe Cinali per alleviare la pressione cerebrale causata da un edema massivo. L’intervento è stato fondamentale per evitare ulteriori danni.

In condizioni più critiche la bimba di 7 anni

Le bambine sono ora ricoverate in terapia intensiva con prognosi riservata. Per la più piccola, di 4 anni, le condizioni sono stabili; l’emorragia delle meningi si è fermata e la frattura della teca cranica è stata ridotta. La bambina di 7 anni, in condizioni più critiche, è stata dotata di un sensore per monitorare la pressione intracranica.

Come stanno le altre bimbe ferite

Anche le altre cinque bambine ricoverate hanno subito gravi lesioni. Tre di esse, di 10, 2 e 9 anni, sono ricoverate in ortopedia per fratture multiple e altre lesioni ossee, con una che dovrà sottoporsi a un intervento maxillo-facciale. Le due più piccole, di 2 e 4 anni, sebbene con contusioni e traumi cranici, sono in condizioni relativamente migliori e una di loro ha iniziato ad alimentarsi.

La tragedia ha scosso profondamente la comunità, unendo familiari e amici nel sostegno alle piccole vittime e alle loro famiglie, che hanno perso altri membri durante l’incidente.

Allarme sangue rientrato

L’appello per la donazione di sangue, necessario per affrontare una carenza estiva, ha visto una risposta immediata, ristabilendo le riserve dell’ospedale. La Fondazione Santobono ha sottolineato l’importanza di donare sangue regolarmente per supportare le cure dei pazienti. Per prenotare la disponibilità a donare sangue è possibile chiamare il numero 3913207599