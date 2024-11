Scoperta a Scampia una discarica abusiva di elettrodomestici. In un’area di proprietà comunale, situata a pochi metri dalle abitazioni, erano ammassati decine di lavatrici, caldaie, televisori e forni, tutti materiali che richiedono uno smaltimento regolamentato. Durante il controllo, un uomo di 39 anni è stato sorpreso mentre recuperava materiali dai rottami. Il soggetto è stato denunciato, e l’intera area è stata posta sotto sequestro penale.

Scampia, scoperto deposito abusivo di elettrodomestici: 39enne fermato e denunciato

La scoperta è avvenuta nel corso di un servizio di controllo del territorio condotto dalla Polizia Locale, nell’ambito delle operazioni pianificate dal Comando per contrastare l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti. Il personale dell’Unità Operativa Scampia ha individuato il deposito illegale di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) in via Anna Maria Ortese, nei pressi delle abitazioni popolari. Sul posto erano presenti 43 grandi elettrodomestici, tutti inutilizzabili e non correttamente smaltiti nelle isole ecologiche previste dalla normativa.

Al momento dell’intervento, il 39enne era intento a smontare lavatrici e televisori, asportando componenti elettriche e metalliche, probabilmente per riutilizzarle o rivenderle. L’uomo dovrà rispondere di gestione illecita di rifiuti e occupazione abusiva di suolo pubblico. Nel corso della stessa operazione, due persone sono state fermate e multate con una sanzione di 51,64 euro ciascuna, per aver smaltito rifiuti domestici in contenitori non idonei e al di fuori degli orari consentiti.