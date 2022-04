E’ morto improvvisamente Daniele De Martino, un giovane di Scampia di 35 anni. A stroncarlo un malore, probabilmente un arresto cardiocircolatorio. A diffondere la notizia il “Bar Tabacchi Scampia” dove lavorava, in via Largo della Cittadinanza.

Scampia in lutto, Daniele stroncato da un malore a 35 anni

Daniele era da poco convolato a nozze con Antonella, la sua fidanzata. Lascia due figli piccoli. Non sono ancora chiare le circostanze del decesso. La notizia però sta circolando in queste ore sui social gettando amici e conoscenti nello sconforto. Sono decine i post apparsi sui social network in memoria di un ragazzo conosciuto per la sua semplicità e la sua disponibilità da tantissimi residenti di Scampia.

“Oggi ho una sola consapevolezza – scrive Mirella – non siamo padroni del tempo. Non siamo niente! Ne perdiamo tanto quando potremmo trascorrerlo con chi amiamo. Procrastiniamo sempre, ma perché?! Siamo solo padroni di dare un senso al tempo che trascorriamo su questa terra così come ha fatto Daniele, che ricorderemo sempre per la sua gentilezza“. “Non ci posso credere…. ricorderò sempre il tuo sorriso, il tuo essere disponibile con tutti”, commenta Carla. “No, Dio, non è possibile che fai campare altra gente e ti chiami persone perbene. Era un ragazzo pieno di vita, un grande papà, un grande amico. Un fratello”, il messaggio d’addio di Lorenzo.