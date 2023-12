Sta facendo il giro dei social in queste ore un video che immortala un inseguimento per le strade di Scampia tra Polizia di Stato e una macchina 50cc.

Scampia, inseguimento tra Polizia e macchina 50cc finisce in incidente

Nel filmato, condiviso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, si notano sbucare da una curva una volante a sirene spiegate e un’auto di piccola cilindrata, presumibilmente condotta da un minorenne. Con una brusca accelerazione, l’agente alla guida sperona il veicolo che lo precede e lo fa carambolare contro una vettura in sosta.

La macchina 50 si ribalta parzialmente prima di aderire di nuovo con le ruote sull’asfalto. A quel punto la Volante si ferma e il video si interrompe. Non è chiaro cosa sia successo subito dopo e se gli occupanti dei due veicoli siano rimasti feriti. Ignote anche le ragioni della fuga intrapresa dai giovanissimi alla guida dell’auto di piccola cilindrata. Non sono mancate in queste ore critiche all’operato della Polizia di Stato, che avrebbe speronato, a detta di alcuni utenti, una macchina guidata da minorenni mettendo a rischio la loro incolumità.