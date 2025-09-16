Scampia, clan degli scissionisti pretende l’autolavaggio: “Consegna le chiavi e vai via”. 3 arresti

Blitz della Polizia di Stato questa mattina tra Napoli e la provincia di Caserta. Gli agenti della Squadra Mobile, insieme al Commissariato di Scampia, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. In carcere sono finite due persone, mentre un terzo indagato è agli arresti domiciliari.

Scampia, il clan degli scissionisti pretende l’autolavaggio: “Consegna le chiavi e vai via”. 3 arresti

Gli inquirenti contestano ai tre la tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni del titolare di un autolavaggio di Scampia. Secondo le indagini, ad aprile gli indagati – già noti come appartenenti al clan Amato/Pagano – si sarebbero presentati nell’attività rivendicandone la proprietà. In un successivo incontro, avrebbero imposto al gestore di consegnare le chiavi e lasciare l’attività, preannunciando un incontro col loro capo.

Le indagini, supportate da testimonianze e immagini di videosorveglianza, hanno ricostruito l’episodio e raccolto gravi indizi a carico degli arrestati. Durante le perquisizioni, in casa di uno di loro è stata rinvenuta e sequestrata una pistola semiautomatica con munizioni.