Scampia, gli sfollati della Vela Celeste occupano l’Università di Medicina

Gli abitanti della Vela Celeste a Scampia, in cui è avvenuto il crollo del ballatoio, hanno abbandonato il tendone che è stato allestito dalla Protezione Civile e si sono diretti verso l’Università Federico II di Napoli. “Resteremo qui finché il Comune non ci darà una risposta valida su dove andare”, dicono alcuni residenti.

Sotto il tendone sono rimasti in pochissimi, circa trenta persone: in attesa di notizie dalla riunione in prefettura dove sarà deciso se e chi potrà tornare nelle case nella Vela Celeste e chi invece dovrà dormire in altre strutture, a partire dalle palestre di alcune scuole di Napoli.