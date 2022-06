Nuova operazione della Polizia Municipale contro l’abbandono dei veicoli. Gli Agenti dell’unità Operativa Scampia, dell’unità Operativa Affari Generali e del Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno prelevato diverse auto, moto e furgoni, molti dei quali senza copertura assicurativa.

Scampia, caccia ad auto e moto abbandonate e senza assicurazione: 34 veicoli sequestrati

Le operazioni si sono svolte in Via Federico Fellini lotto TA, Via Pietro Germi, Via Cartesio, Via Zuccarini e Via Labriola lotto G di Scampia. In totale sono 34 veicoli, 24 auto e 7 motoveicoli tutti privi di copertura assicurativa ed in stato di abbandono, detenuti ed utilizzati impropriamente. Successivamente, con l’ausilio dell’ASIA, la Municipale ha provveduto alla pulizia delle aree lasciate libere dai veicoli prelevati.

Durante le operazioni sono state, inoltre, verbalizzate 3 persone che sversavano rifiuti fuori dagli orari previsti dal regolamento comunale. I controlli a tappeto proseguiranno anche nei prossimi giorni. La Polizia Municipale sarà ancora impegnata nel contrasto all’abbandono dei veicoli e nel sequestro di quelli senza assicurazione.