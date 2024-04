Quindicenne ferito a coltellate. L’aggressione si è consumata a Scampia, periferia nord di Napoli.

Scampia, 15enne ferito alla pancia da una coltellata: è in prognosi riservata

Nella tarda serata di ieri, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il CTO per un minore ferito. Si tratta di un 15enne incensurato, colpito all’addome probabilmente con un arma da taglio.

Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora tutta da verificare, il giovane sarebbe stato ferito da uno sconosciuto in piazza della Libertà, nel quartiere Scampia.

La diagnosi dei medici parla di “ferita lacero-contusa da punta e taglio all’addome inferiore altezza ombelico”. Il 15enne è in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e motivazioni.