Lutto in Campania, muore giovane madre: aveva 45 anni

Il cuore di Carmela Matrone ha smesso di battere. È lutto a Scafati, nel salernitano, per la prematura scomparsa della giovane mamma. Carmela aveva 45 anni ed era affetta da una brutta malattia che non le ha lasciato scampo.

Lutto in Campania, addio alla giovane madre: aveva 45 anni

Carmela lascia il figlio Michele e la madre Rosa. I funerali saranno celebrati nella mattinata di domani, martedì 28 febbraio, presso la chiesa San Francesco di Paola alle ore 09.30.

La tragica notizia ha fatto rapidamente il giro della città, dove la donna era molto conosciuta, e del web. Decine i messaggi comparsi sui social per salutare per l’ultima volta la 45enne: “Sei stata una guerriera, hai combattuto con il sorriso sulle labbra fino a poche ore fa, sarai sempre nel mio cuore zia adesso riposa in pace che lo meriti tanto”, scrive Domenico.