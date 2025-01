“Questo ennesimo ed ulteriore rimpasto è l’ultimo colpo di coda di una maggioranza e di un Sindaco che continuano a non rispettare gli impegni presi in campagna elettorale, in primis l’attuazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) che per vie brevi sembra essere motivo di discordia e frizione tra le parti che compongono la maggioranza, tant’è che al momento, nonostante l’incarico conferito ai “professori” più di un anno fa, del PUC non si hanno notizie. Facciamo comunque i complimenti a Sarnataro che è riuscito a fare quello che a noi è stato sempre impedito, e cioè varare una giunta comunale di centro-destra.

Sarnataro nomina la nuova giunta, Fratelli d’Italia si “complimenta” con il Sindaco

Infatti gli assessori nominati sono stati nella passata legislatura sostenitori e rappresentati della coalizione di centro destra guidata da Aniello Piscopo che perse al ballottaggio con Sarnataro che invece rappresentava il centro sinistra.

Tanto è vero che Biagio Migliaccio già consigliere comunale del Nuovo Centro Destra eletto con Piscopo oggi è assessore di Sarnataro – Gennaro Santopaolo già consigliere comunale del centro democratico eletto con Piscopo oggi è assessore di Sarnataro – Biagio Bove sostenitore di Piscopo, il fratello era consigliere comunale eletto nelle liste di Piscopo, oggi è vice sindaco di Sarnataro, e dulci sin fundo anche la lista Mugnano Libera che sosteneva Piscopo alle passare elezioni, oggi ha espresso in giunta l’assessore all’Urbanistica.

Ecco perché diciamo che Sarnataro rimarrà nella storia per avere nominato, da Sindaco di centro sinistra, una giunta di centro-destra.” Questo quanto dichiarato, attraverso una nota stampa, da Gennaro Ruggiero e Luisa Tammaro, Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia di Mugnano.

Comunicato stampa