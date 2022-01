Sara Lazzaro è un’attrice italiana, tra le protagoniste della serie tv Doc – Nelle tue mani, in onda da questa sera con la seconda stagione. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua sfera privata e professionale.

Sara Lazzaro: chi è, età, altezza, biografia

Sara Lazzaro ha 37 anni: è nata 15 settembre 1984, sotto il segno della Vergine, a Rovolon, in provincia di Padova. E’ alta 158 cm.

Nata da padre italiano e madre americana, ha trascorso la sua infanzia tra Padova e la California. Ha ottenuto la laurea in Arti visive e dello spettacolo presso lo IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia). Successivamente, si trasferisce a Londra, dove si è laureata al Drama Centre con un Master in Performance, cioè una specializzazione in recitazione cinematografica.

Sara Lazzaro: vita privata, compagno, figli

L’attrice è molto riservata in merito alla sua sfera privata: non è infatti noto se sia legata sentimentalmente a un compagno ma al momento non ha figli.

Sara Lazzaro: Doc, film

Nel 2009 è arrivato il debutto nel film Blind Maze, di Heather Parisi e Dieci inverni di Valerio Mieli oltre a recitare in produzioni come The Elevator e The young Messiah. Recentemente ha recitato in 18 regali e nelle serie Volevo fare la rockstar.

Sara è una delle protagoniste di Doc – Nelle tue mani, serie tv di grande successo andata in onda su Rai1 con la prima stagione durante il periodo della pandemia e attualmente in programma con la seconda stagione. Sara interpreta Agnese, la ex moglie del dottor Fanti, ruolo ricoperto da Luca Argentero.

Sara Lazzaro: Instagram

Sara ha un suo profilo Instagram personale, seguito da oltre 52mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.