Sant’Arpino, in fuga dal Conad con un carrello pieno di spesa: arrestata 19enne di Giugliano

Sorpresa e bloccata con una spesa da 300 euro nel carrello che aveva appena rubato al supermercato. In manette è finita una 19enne di Giugliano. Ad assicurarla alla giustizia i militari della stazione di Sant’Arpino, nell’agro aversano.

Dopo aver oltrepassato le casse del supermercato senza pagare gli oltre 300,00 euro di generi alimentari con i quali aveva riempito il carrello, la 19enne di Giugliano in Campania, nel napoletano, ha cominciato a correre a gambe levate spingendo la pesante refurtiva lungo via Barraccone.

A poche centinaia di metri dall’ingresso del supermercato Conad, però, è stata intercettata da una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione, in transito durante un servizio di controllo del territorio. La scena che si è presentata ai militari dell’Arma nella prima mattinata odierna, è stata quella di una ragazza inseguita dai vigilantes che a velocità inaudita tentava di scappare a piedi spingendo un carrello traboccante di prodotti alimentari.

Subito affiancata è stata bloccata in sicurezza e identificata. La giovane incensurata è stata accompagnata in caserma e denunciata in stato di libertà per furto aggravato. La refurtiva, composta per la maggior parte di generi alimentari di prima necessità, è stata interamente recuperata e restituita al responsabile del centro commerciale.