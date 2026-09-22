Sant’Arpino: entra in casa dell’ex moglie e l’aggredisce mandandola in ospedale: arrestato 48enne

Un nuovo episodio di violenza ai danni dell’ex coniuge ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino, che nella tarda serata di ieri hanno tratto in arresto, in flagranza differita, un 48enne del posto, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo si sarebbe reso protagonista di una serie di condotte vessatorie nei confronti dell’ex coniuge, di un anno più giovane, culminate nel pomeriggio del 21 settembre con un’aggressione fisica e verbale avvenuta presso l’abitazione della donna.

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Stando alla ricostruzione degli investigatori, il 48enne avrebbe raggiunto l’immobile e, dopo aver scavalcato la recinzione, sarebbe entrato nell’area dell’abitazione, dando successivamente luogo all’aggressione per poi allontanarsi e far perdere le proprie tracce.

Le immediate attività investigative avviate dai Carabinieri hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, l’escussione di persone informate sui fatti e ulteriori accertamenti. Gli elementi raccolti hanno quindi permesso di rintracciare l’uomo e procedere al suo arresto in flagranza differita.

La vittima, a seguito dell’aggressione, ha fatto ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale “Moscati” di Aversa, dove le sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in due giorni. Al termine delle formalità di rito, il 48enne è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.