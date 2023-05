Ancora un episodio di violenza in provincia di Napoli. Questa volta a Sant’Antonio Abate, dove un uomo ha colpito un residente con un cric per difendere sua nipote.

Sant’Antonio Abate, colpisce un uomo con un crick per difendere la nipote

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, lo zio era sceso in strada ad aiutare la nipote che aveva forato l’auto della macchina. Mentre erano impegnati nella sostituzione dello pneumatico, i due hanno poi sentito una coppia di uomini urlare in un appartamento poco distante in via Casa Aniello, a Sant’Antonio Abate.

La ragazza, infastidita dagli schiamazzi, ha richiamato la loro attenzione e li ha invitati a smetterla minacciando di richiedere l’intervento dei carabinieri. A quel punto uno dei due uomini è sceso dall’appartamento e ha iniziato a insultare la giovane automobilista.

Lo zio, un 63enne del posto, non ci ha pensato due volte: ha imbracciato il cric utilizzato per sostituire la gomma e ha colpito l’aggressore alla testa. Quest’ultimo è finito in ospedale e dimesso con 10 giorni di prognosi. Il 63enne, invece, è stato arrestato dai carabinieri per lesioni personali aggravate.