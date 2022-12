Avrebbe dovuto inaugurare oggi il caseificio “Franzese” su via Appia, tra Sant’Antimo e Giugliano. Peccato che a i primi a far visita al locale non sono stati i clienti bensì un gruppo di malviventi che questa notte hanno portato via un bottino da 80mila euro.

Raid da 80mila euro tra Giugliano e Sant’Antimo, svaligiato caseificio la notte prima dell’inaugurazione

Era circa l’una di notte quando la banda composta da cinque soggetti a volto coperto è giunta a bordo di un’auto. Prima ha forzato le saracinesche di ingresso; poi, nonostante fosse scattato l’allarme, prima dell’arrivo della vigilanza, si è introdotta all’interno del caseificio arraffando casse automatiche e prosciutti iberici. Un raid fulmineo, durato pochi minuti, dopodiché i ladri sono andati via dileguandosi lungo la via Appia insieme a una refurtiva da circa 80mila euro.

Quando i vigilantes sono arrivati sul posto purtroppo era già troppo tardi. Sul caso indagano i carabinieri della Tenenza di Sant’Antimo, a cui è affidato il compito di ricostruire la dinamica e risalire all’identità dei responsabili. I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini di videosorveglianza e ascoltato il proprietario del caseificio. Un duro colpo per il commercio della zona, bersaglio delle scorribande criminali di malviventi senza scrupoli che approfittano dell’assenza di controlli e dello stato di abbandono in cui versa la periferia a nord di Napoli.