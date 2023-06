Un doppio efferato omicidio ha sconvolto questa mattina la cittadina di Sant’Antimo. Raffaele Caiazzo, 44 anni, ha ucciso il genero e la nuora, sposati con i suoi figli, per il sospetto che i due avessero una relazione.

Sant’Antimo, Brigida ammazzata davanti ai suoi bambini di 2 e 4 anni

Una doppia esecuzione avvenuta alle prima luci del mattino. Brigida Maria Pesacane sarebbe stata ammazzata a colpi di pistola intorno alle ore 6.30. L’uomo ha raggiunto l’abitazione della 24enne e, senza esitare, ha sparato davanti ai due bimbi piccoli di 2 e 4 anni. La donna sarebbe morta sul colpo.

Poco dopo ha raggiunto piazzetta Sant’Antonio dove c’era Luigi Cammisa. Il 29enne stava andando a lavoro quando è stato raggiunto da una raffica di proiettili che non gli hanno lasciato scampo. Il giovane è deceduto in strada davanti agli occhi impotenti dei residenti che hanno allarmato sanitari del 118 e forze dell’ordine. L’assassino si è poi costituto dopo qualche ora presso la caserma dei carabinieri di Gricignano.

Dopo le indagini lampo condotte dai carabinieri della compagnia di Giugliano e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, grazie anche alle testimonianze raccolte, Caiazzo è stato sottoposto a fermo per il duplice omicidio. L’ipotesi più accreditata è quella del delitto passionale. Caiazzo sospettava che il marito della figlia e la moglie del figlio avessero una relazione. Uno “sgarro” a cui, secondo le logiche del crimine, doveva seguire una punizione esemplare.

L’orribile vicenda si è consumata nella giornata di oggi giovedì 8 giugno in cui è in programma una fiaccolata per ricordare la morte di Giulia Tramontano, la 29enne di Sant’Antimo uccisa a Senago dal suo compagno.