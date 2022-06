Massimo Buonanno è il nuovo sindaco di Sant’Antimo. L’ex consigliere di maggioranza, sostenuto da quattro liste di centro sinistra, ha avuto la meglio su Giuseppe Italia che si è fermato al 45%. Buonanno, secondo le proiezioni di Eligendo, conquista il 54,12% dei voti.

Elezioni a Sant’Antimo, vince Buonanno: “E’ stata la vittoria della coerenza e della qualità”

“L’emozione è tanta. E’ stata la vittoria della coerenza, della qualità e della squadra. E’ stata una vittoria partecipata, perché Sant’Antimo rispetto alla media nazionale è riuscita a portare al voto il 60% degli elettori. Significa che il nostro progetto è stato ampiamente condiviso dai cittadini e non li deluderemo”, commenta soddisfatto il neo sindaco.

Lo spoglio è partito alle ore 14 di oggi. L’affluenza alle urne si è attestata al 74.50% tra le più alte della provincia di Napoli, dovuta proprio al traino della tornata comunale. La situazione è stata incerta fino alla fine dello scrutinio. Poi seggio dopo seggio la situazione si è definita fino a consacrare la vittoria di Buonanno.

Dunque nuova fase ora per il comune di Sant’Antimo che dopo il commissariamento per infiltrazione della camorra, ora ha un nuovo sindaco. In serata, Giuseppe Italia ha commentato così la sconfitta: “Ci abbiamo creduto fino alla fine ma non è andata come speravamo. Non serve trovare scuse ma solo accettare la sconfitta a testa alta. A testa alta perché ci siamo fatti in quattro per il nostro Paese, mettendo in campo passione, professionalità, impegno e un grande programma. Ma non è bastato, pertanto non posso che congratularmi col prossimo Sindaco di Sant’Antimo”.