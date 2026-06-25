Proseguono i controlli dei Carabinieri sul territorio finalizzati al contrasto dei reati ambientali e delle attività illecite connesse alla gestione dei rifiuti. Nella tarda mattinata di giovedì 25 giugno, i militari della Stazione Carabinieri di Parete hanno individuato e controllato un motoveicolo adibito al trasporto di materiale ferroso. Nel corso dell’accertamento, il conducente sarebbe stato trovato in possesso di un consistente quantitativo di rifiuti metallici costituiti da rottami di biciclette, reti, scarti e altri manufatti in ferro in evidente stato di deterioramento.

Parete, trasporto illecito di rifiuti speciali: sequestrato il mezzo e denunciato il conducente

Gli ulteriori approfondimenti eseguiti sul posto hanno consentito di contestare all’uomo, un 73enne residente nell’agro aversano, una presunta attività di raccolta e trasporto di rifiuti in assenza delle previste autorizzazioni. Per tale motivo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni del caso. Il mezzo utilizzato per il trasporto del materiale è stato sottoposto a sequestro penale, mentre l’intero carico di rifiuti è stato posto a disposizione dell’Autorità procedente per gli accertamenti e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Dell’attività svolta sono state informate sia l’Autorità Giudiziaria sia quella amministrativa competente.