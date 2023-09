Sant’Antimo, piazzale antistante il Municipio intitolato a Giulia Tramontano

“La predisposizione della toponomastica ha rilievo non solo per l’utilità che ne deriva, ma anche perché fissa nella vita quotidiana dei cittadini la memoria di personaggi e di avvenimenti importanti. Per questi motivi – prosegue la dottoressa Dell’Orso – si intende intitolare il Piazzale antistante il Municipio di Sant’Antimo a Giulia Tramontano, la cui tragica scomparsa, a seguito di un efferato delitto consumato tra le mura domestiche, ha scosso ed indignato l’Italia intera e soprattutto la comunità santantimese, di cui Giulia faceva parte, e vicina al profondo dolore che ha colpito la famiglia Tramontano”.

La Commissione straordinaria ha voluto individuare un luogo simbolico in cui onorare la memoria di Giulia e del figlio Thiago che portava in grembo, con l’intento di sensibilizzare la collettività sul fenomeno del femminicidio che nella società moderna registra ancora tante vittime.