Sant’Antimo piange Pasqualina Puca, la giovane madre muore a 36 anni

Dolore e commozione in città per la scomparsa di Pasqualina Puca, giovane madre e moglie, venuta a mancare prematuramente all’età di 36 anni. Una notizia che ha scosso profondamente Sant’Antimo, cittadina a nord di Napoli.

Una comunità in lacrime: “Era una donna forte e gentile”

Pasqualina era molto conosciuta e stimata per il suo carattere: una donna descritta come forte, gentile e intelligente, punto di riferimento per la sua famiglia e per chi le voleva bene. A piangerla oggi sono il marito Geremia, il figlio Antonio e la figlia Ilaria, oltre al padre Ferdinando, alla madre Giuseppina, alle sorelle Carla e Rosa.

Dopo la diffusione della tragica notizia, si è moltiplicata la catena di messaggi di vicinanza. Tra i tanti ricordi dedicati a Pasqualina, particolarmente sentite le parole delle docenti e dei genitori delle sezioni A e B della scuola dell’Infanzia “Giovanni XXIII”, che hanno voluto stringersi alla famiglia per affrontare un momento così difficile.

L’ultimo saluto a Pasqualina Puca è previsto questa mattina alle ore 10:30 presso il Santuario Maria SS. Assunta a Casandrino, dove parenti e amici si riuniranno per accompagnarla nel suo ultimo viaggio.