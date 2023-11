A Sant’Antimo sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, saranno installate due panchine rosse dedicate a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago, in piazza della Repubblica, e a Brigida Pesacane, in villa comunale.

Le due donne sono state uccise da due uomini nella stessa settimane in due vicende che hanno fortemente scosso l’opinione pubblica. In loro ricordo, però, non sono state previste solo panchine ma una serie di iniziative organizzate dai comuni dell’Ambito N17 insieme al Centro Antiviolenza ‘Liberamente donna’.

Il primo convegno

Si è cominciato lunedì, nella sala consiliare del Comune di Sant’Antimo con un convegno dal titolo “Codice rosso e cambiamento culturale delle Donne”.

L’incontro, moderato dal giornalista Marco di Caterino, ha permesso di fare il punto sull’applicazione del Codice rosso, sugli sviluppi normativi sulla tematica e sull’impegno delle Istituzioni per combattere e prevenire la violenza di genere. A discuterne, tra gli altri, la Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Antonietta Troncone, la dirigente dell’Anticrimine della Questura di Napoli, Nunzia Brancati, la presidente della Commissione politiche sociali del Consiglio regionale, Bruna Fiola.

Il calendario dei prossimi eventi per sensibilizzare sul tema del femminicidio

Il calendario degli eventi prevede, inoltre, campagne di sensibilizzazione del Centro antiviolenza “Libera Mente Donna” che, con un Camper rosa itinerante, sosterà in piazze e mercatini di Frattamaggiore, Sant’Antimo, Frattaminore, Grumo Nevano e Casandrino per incontrare e informare le donne su quanto possono fare se vittime o conoscenti di vittime di violenza.

E infine due altri due convegni – uno teso a sottolineare l’aspetto sociologico e l’altro il profilo normativo – chiuderanno gli eventi. Il primo si terrà giovedì 30 novembre, alle 9.00, nell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” con il titolo “Insieme per una società senza violenze”.

Il secondo invece si terrà martedì il 5 dicembre alle 15, nella sala Livatino del Tribunale di Napoli Nord, con il saluto del Presidente del Tribunale di Napoli Nord, Pierluigi Picardi, dal titolo “Ti amo da morire”, in memoria di Giulia, Thiago e Brigida, organizzato dalla Consulta sulle pari Opportunità sezione AIGA del Tribunale di Napoli Nord.

Una settimana di eventi per non dimenticare le vittime di violenza

“Abbiamo fortemente voluto promuovere più eventi per le celebrazioni contro la violenza sulle donne con la collaboazione di tutti, Regione, Comune, scuola, tribunale – sottolinea il Commissario Straordinario di Sant’Antimo, Gabriella D’Orso – perché quest’anno il territorio santantimese è stato duramente colpito da un duplice efferato femminicidio a cui era doveroso rispondere con forza ed impegno e, soprattutto, perché Giulia, con il piccolo Thiago, e Brigida non siano morte invano ma che con la loro bellezza e giovinezza stroncate divengano per tutti noi il simbolo di un riscatto culturale di tutta la società”.