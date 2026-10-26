Sant’Antimo, lite finisce nel sangue: 56enne in fin di vita. Arrestato 68enne

Un uomo di 56 anni ferito a coltellate e ridotto in gravi condizioni in un edificio abbandonato. I carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per tentato omicidio un 68enne. Si tratta di Antimino d’Isidoro, già noto alle forze dell’ordine.

Sant’Antimo, lite tra clochard finisce nel sangue: 56enne in fin di vita. Arrestato 68enne

I militari sono intervenuti questa notte, insieme ai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania, nella seconda traversa Salvatore Russo 44 per la segnalazione di un uomo accoltellato. All’interno di uno stabile abbandonato, però, gli investigatori hanno trovato solo una pozza di sangue. Dai primi accertamenti condotti sul posto si è compreso che un 56enne era stato ferito con numerosi fendenti al volto e al torace. La vittima però era già stata trasferita all’ospedale di Frattamaggiore e poi portata al Cardarelli in pericolo di vita.

Le indagini hanno permesso di risalire al principale sospettato. Antimino D’Isidoro, per cause in corso di accertamento, avrebbe aggredito il 56enne con un coltello per poi fuggire. L’uomo avrebbe poi gettato il coltello sotto un’auto parcheggiata sul corso Michelangelo. I militari si sono messi alla ricerca del 68enne che intanto era tornato nello stabile abbandonato, luogo dove anche lui dimorava. Rintracciato, il 68enne ha indicato il luogo dove avrebbe nascosto l’arma e lì i militari hanno rinvenuto e sequestrato il coltello verosimilmente utilizzato per l’aggressione. Il 68enne è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali gravissime aggravate. Ora si trova in carcere.

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