Una vera e propria “matrioska” di vani ricavati all’interno di un’abitazione a Sant’Antimo, studiata per celare agli occhi indiscreti una piccola serra artigianale di cannabis. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della stazione di Scampia durante una perquisizione in casa di un 37enne del posto, finito in manette con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Sant’Antimo, la serra segreta dietro la cucina: sequestrati 5 chili di droga

All’interno dell’appartamento i militari hanno sequestrato 10 piantine di marijuana in vaso e, nel giardino, un fusto della stessa specie alto quasi tre metri. Ma la scoperta più ingegnosa è arrivata da un vano nascosto: quello che appariva come una cucina in muratura ancora da completare nascondeva un deposito ben più redditizio.

Lì, i Carabinieri hanno trovato oltre mezzo chilo di crack, 4 chili di hashish e altri 876 grammi di marijuana. Una quantità tale da alimentare un vasto giro di spaccio.

Il 37enne, dopo il sequestro della droga, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire canali di approvvigionamento e rete di destinazione degli stupefacenti.