Nel corso del 10 e 11 luglio, la Polizia Locale di Sant’Antimo ha intensificato i propri controlli sul territorio, focalizzandosi principalmente sul contrasto alla sosta selvaggia e al rispetto del Codice della Strada. Durante queste operazioni sono state emesse sanzioni per un totale di circa 1.000 euro per sosta irregolare su marciapiedi e in zone di divieto.

Contrasto a sosta selvaggia e abbandono di rifiuti: controlli e multe a Sant’Antimo

Parallelamente, l’Unità Operativa Ambientale della Polizia Locale ha inflitto sanzioni per un importo complessivo di circa 10.000 euro a un’attività commerciale trovata in violazione delle normative ambientali e sanitarie. Questa azione rientra in un più ampio sforzo per migliorare la qualità dell’ambiente urbano e garantire il rispetto delle leggi.

Il Comandante Vicchiariello ha chiarito che i controlli saranno ulteriormente intensificati nei prossimi giorni. In particolare, per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, saranno impiegate pattuglie anche in borghese, accompagnate da ispettori ambientali, al fine di sorprendere e sanzionare i trasgressori sul fatto.