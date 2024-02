È ancora sotto choc la città di Sant’Antimo per la morte di Carmine Puca, stimato imprenditore residente a Cesa e noto per la sua attività nel settore dell’abbigliamento. Carmine, 49 anni, è deceduto pochi giorni fa stroncato da un malore mentre era in casa.

Sant’Antimo e Cesa in lutto per Carmine Puca: stroncato da infarto in casa

Venerdì mattina, 24 febbraio, il commerciante si sarebbe sentito male mentre era nella sua abitazione. I familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi ma quando l’ambulanza del 118 è giunta sul posto per il 49enne non c’era ormai poco da fare.

A ucciderlo sarebbe stato un improvviso arresto cardiaco che lo ha spento poco dopo aver raggiunto l’ospedale. Molto noto, oltre che a Cesa, anche nella vicina Sant’Antimo, dove aveva sede il suo negozio, la boutique “Ernonno” in via Trieste e Trento, e dove aveva creato la sua clientela di fiducia negli ultimi anni.

I funerali

L’ultimo saluto al 49enne è stato dato sabato alle 15, presso il Santuario di Sant’Antimo. Carmine lascia la moglie Maria Cristina Ronga, i figli, le figlie, i genitori, il suocero, i cognati, le cognate, i cugini, gli ziii e nipoti.