“Le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione”. È con questo spirito che il movimento “Impresa Futuro”, rappresentato da Giuliano Di Giuseppe, ha deciso di essere presente alla imminente competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del Sindaco della Città.

Un dialogo ed un confronto costante, quello di queste settimane tra giovani, imprenditori, artigiani e professionisti fortemente radicati in città, che, spinti dallo stesso desiderio di cambiamento e rinascita, sono giunti ad una scelta unitaria: scendere in campo per realizzare l’ardua impresa di costruire e garantire un futuro alle nuove generazioni, contribuendo in maniera concreta a riprendere il cammino che Massimo Buonanno aveva avviato nel governo della dell’amministrazione locale.

Le parole del coordinatore del Movimento

“La nostra responsabilità verso le nuove generazioni – spiega il coordinatore del Movimento Giuliano Di Giuseppe – ci ha spinti senza tentennamenti a metterci in gioco, offrendo idee e proposte concrete e contribuendo alla realizzazione del progetto politico della coalizione che sostiene la candidatura a Sindaco di Massimo Buonanno.

Le concretezza e la tenacia nel perseguimento degli obiettivi, aggiunge Di Giuseppe, saranno la forza motrice per la realizzazione del programma amministrativo della coalizione affinché la politica divenga nuovamente servizio per i cittadini.

Continueremo, conclude il coordinatore del Movimento civico “Impresa Futuro”, unitamente al candidato Sindaco ed agli amici delle altre forze politiche e civiche che compongono la coalizione, ad attrarre ed integrare ulteriori nuove energie e personalità che, stanchi di stare alla finestra, hanno deciso di sostenere Massimo Buonanno e la nostra coalizione come ultimo baluardo verso il cambiamento, la normalità, la stabilità e la trasparenza dell’azione amministrativa.”

(comunicato stampa)