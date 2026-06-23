Sant’Antimo, controlli nei cantieri edili: due attività sospese per gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro

Proseguono i controlli nei cantieri edili da parte della Polizia Locale di Sant’Antimo, impegnata in un’attività di vigilanza finalizzata a contrastare le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Un intervento reso ancora più necessario alla luce del crescente numero di incidenti e morti bianche registrate in Italia dall’inizio dell’anno. L’operazione è stata avviata anche grazie alle segnalazioni dell’associazione Giuseppe Dell’Omo, da tempo attiva sul territorio nella promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella tutela dei diritti dei lavoratori.

Due cantieri sospesi e segnalati all’Asl

Nel corso delle verifiche, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato gravi irregolarità in due distinti cantieri edili presenti sul territorio comunale. Per entrambe le attività è stato disposto il blocco immediato dei lavori, con contestuale segnalazione agli uffici competenti dell’Asl Napoli 2 Nord – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

Particolarmente grave la situazione riscontrata in uno dei cantieri ispezionati, dove alcuni operai erano impegnati sul tetto dell’edificio senza alcun sistema di protezione individuale o collettiva contro il rischio di caduta dall’alto. Le lavorazioni venivano inoltre effettuate con l’ausilio di un mezzo pesante, aumentando ulteriormente i potenziali rischi per la sicurezza degli addetti.

Sicurezza sul lavoro, massima attenzione dopo le troppe vittime

L’attività di controllo rientra in un più ampio programma di prevenzione volto a garantire il rispetto delle normative vigenti nei cantieri edili e a tutelare l’incolumità dei lavoratori. La sicurezza sul lavoro resta infatti una delle principali emergenze nazionali, con numerosi incidenti che continuano a verificarsi quotidianamente. Le autorità ribadiscono l’importanza del rispetto delle misure di prevenzione e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto nelle attività ad alto rischio come quelle svolte in quota.

Controlli destinati a proseguire

La Polizia Locale di Sant’Antimo ha annunciato che le verifiche continueranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di irregolarità e garantire condizioni di lavoro sicure all’interno dei cantieri presenti sul territorio.