I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi del Comando Provinciale di Napoli, hanno eseguito la confisca di due imbarcazioni di pregio, lunghe oltre dieci metri, per un valore complessivo di oltre 500mila euro.
Sant’Antimo, confiscati due yacht di lusso da oltre 500mila euro ad affiliato del Clan Aversano
I natanti risultavano nella disponibilità, tramite una prestanome, di un affiliato al Clan Aversano di Sant’Antimo, attivo nel settore edilizio. L’uomo, un imprenditore già condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal “metodo mafioso”, si trova attualmente detenuto nel carcere di Secondigliano.
Il provvedimento di confisca definitiva, emesso nel 2023 dalla Corte d’Appello di Napoli, è il risultato di complesse indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna, che hanno portato alla scoperta di rilevanti interessi economici della camorra in Emilia Romagna.