La multinazionale del food, il ristorante Kfc-Kentucky Fried Chicken, apre a Sant’Antimo, in provincia di Napoli. E’ il quinto punto vendita in Campania dopo Napoli, Marcianise, Pompei e Mercogliano. Si potrà acquistare il famoso pollo fritto americano in auto, oppure ordinarlo e mangiarlo a casa.

Kfc apre a Sant’Antimo: creati nuovi 60 posti di lavoro

Ad annunciare l’approdo della nota catena di ristorazione statunitense è Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia. La formula scelta per Sant’Antimo è quella del drive-thru. La corsia per il ritiro dell’ordine in auto è aperta tutti i giorni dalle 11 alla 1 lungo la via Appia Sud, non distante da altri luoghi di interesse commerciale come il Molino e il Mc Donald’s. Con quest’ultimo potrebbe nascere un’agguerrita concorrenza.

“Questo taglio del nastro rappresenta un traguardo importante per il brand – ha commentato Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia–. Con Sant’Antimo confermiamo la volontà di essere presenti in modo sempre più capillare sul territorio italiano, sia al Nord che al Sud. Anche la presenza di corsie drive-thru sarà sempre più incisiva: sappiamo che è una modalità di consumo molto apprezzata, perché capace di unire velocità e convenienza alla consueta qualità dei nostri prodotti”.

E’ il primo locale con la corsia drive in Campania. “Con l’apertura di KFC Sant’Antimo siamo felici di offrire ai napoletani la possibilità di acquistare e gustare il pollo fritto anche in macchina – ha aggiunto Cagnola -. Ma siamo anche molto orgogliosi di aver creato, con questa nuova apertura, altri 60 nuovi posti di lavoro sul territorio campano”.

Come funziona

Secondo la descrizione offerta dalla stessa azienda leader del pollo fritto, il Kfc Sant’Antimo dispone di 120 posti a sedere interni e 40 nel dehors. Gli ordini saranno gestiti in modalità omnichannel: in cassa, nei chioschi all’interno del ristorante, attraverso la app di Kfc Italia, con il servizio clicca & ritira e quello drive through. Sarà attivo inoltre il delivery con i maggiori partner del settore, per ricevere direttamente a casa le specialità Kfc.