Le ringhiere del balcone da cui è caduto un bambino di 5 anni ieri pomeriggio a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, risultano essere dieci centimetri più basse degli standard di sicurezza.

Sant’Anastasia, bimbo operato: resta in rianimazione. Ringhiera non a norma

Questo è quanto è emerso dai rilievi condotti dai carabinieri presso l’edificio di via Donizetti, teatro di quello che appare come un grave incidente domestico. Il bambino era in casa con la nonna e il fratello di 8 anni quando è precipitato dal balcone al secondo piano.

Le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte da chi si trovava in strada e ha prestato i primi soccorsi confermano che il piccolo era da solo sul balcone al momento della caduta. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli, il bambino è stato operato nella notte per una lesione alla milza e vari traumi.

Attualmente è ricoverato in condizioni critiche in rianimazione, con prognosi riservata. Sotto choc la comunità di Sant’Anastasia: il padre del bambino vive all’estero, mentre la madre, assente per motivi di lavoro, aveva affidato i figli alla nonna.