Tanti auguri Martina: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 30 gennaio 2022, in cui si ricorda Santa Martina, un’esponente del patriziato romano del terzo secolo. Fu martire cristiana, sotto Alessandro Severo, sebbene la storiografia non accrediti tale imperatore di alcuna persecuzione nei confronti dei cristiani. Ecco i messaggi da poter inviare su Whatsapp e Facebook per augurare buon onomastico.

Le frasi e i messaggi di auguri per Santa Martina

Ecco frasi e messaggi di auguri da inviare a tutte coloro che si chiamano Martina, per rendere unica questa giornata speciale.

Per il tuo onomastico avevo pensato a una frase speciale, ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più belle, perché dette col cuore. Buon onomastico Martina!

Alla mamma più dolce di sempre, che porta amore e pace nella nostra casa ogni giorno. Buon onomastico a te che per me sei una roccia sulla quale posso sempre contare! Tanti auguri mamma!

Alla moglie migliore che potessi sognare di avere, sempre pronta ad un gesto affettuoso e pieno d’amore. A te che hai un nome così meraviglioso, a te che non smetti mai di farmi sorridere ogni giorno! Tanti auguri Martina!

Oggi non festeggiamo solo una cara amica ma una ragazza fantastica alla quale auguriamo un buon onomastico!

Festeggiare una persona bella come te rende una giornata come questa migliore. Tanti auguri Martina!

Potrei dimenticare tutti gli eventi segnati sul calendario ma non il tuo onomastico che è inciso indelebile nel mio cuore!

Il tuo nome mette allegria, proprio come te! Buona giornata e tanti auguri di buon onomastico Martina!

Sono le persone come te che rendono indimenticabile un giorno come questo. Infiniti auguri!

Un nome, un uomo, una garanzia. Auguri sinceri alla mia cara amica Martina.

In tanti oggi festeggeranno il tuo nome, ma in pochi sono speciali come te. Auguri Martina!

Come te non c’è nessuno, tu sei unica al mondo: cara Martina possa tu trascorrere un sereno onomastico!

Giorno di santità per te, mia cara Martina, ma solo oggi, da domani tornerai la peste di sempre.

Sei il motivo che rende questa giornata più bella. Ti auguro di trascorrerla con le persone che ti vogliono bene!

Tanti auguri Martina: per il giorno del tuo onomastico, ti auguro tanta felicità, pace e quel pizzico di fortuna che non guasta mai!

Agnese sei la migliore amica che potessi desiderare. Tanti auguri per la tua festa!

Felice onomastico Martina! Davvero credevi che mi sarei dimenticato di te? Impossibile scordarsi di una persona splendida come te, auguri.

Buon onomastico mamma Martina, sei il mio orgoglio, ti voglio bene!

Un nome, una garanzia. Sei mitica! Auguri Martina!

Moglie e madre dal nome unico: auguri di buon onomastico, Martina.

Che questa giornata possa portarti felicità e gioia. Auguri Martina!

Ad una cara amica con un nome stupendo, auguro tutto il meglio che la vita ha da offrirgli. Auguri a te Martina, buon onomastico!

Tantissimi auguri di buon onomastico Martina: tu sei una persona dal cuore d’oro e festeggi il tuo nome in un giorno straordinario.

Buon onomastico Martina! Questo giorno grande felicità crea, perché è un giorno importante e come te brillante!

Buongiorno Martina, oggi è una data importante sul calendario, è un giorno di festa perchè il tuo nome si manifesta!

Oggi si festeggia il tuo nome, ma io ho ogni giorno un pretesto per festeggiare perché di te amo praticamente tutto!

Il tuo nome è una dolce poesia che nessuno potrà cancellare dalle pagine del libro della mia vita: buon onomastico tesoro!

L’amore è cieco, sordo e muto. Non guarda in faccia nessuno, non ascolta ragioni e lascia che sia il cuore a parlare… e ad urlare al mondo il tuo nome. Buon Onomastico!

Il calendario oggi dice che è Santa Martina: tra le tante che festeggiano, oggi di sicuro tu sei la più speciale! Tanti auguri!

Non c’è data né orario per ricordare l’amica Martina, perché sei una persona speciale che merita uno speciale messaggio augurale!

Auguri Martina, per un giorno da vivere intensamente come quello del tuo onomastico, affinché sia un giorno fantastico!

Auguri amore mio, a te che ogni giorno sei al mio fianco, come dice il tuo stesso nome da donna, con la tua forza e protezione!

Alla donna più forte e bella che conosco, alla donna più importante della mia vita, alla donna per eccellenza, alla mia Martina, auguro un buon onomastico!

Santa Martina: significato del nome, origini, curiosità

Secondo una leggenda, la diaconessa Martina durante l’impero di Alessandro Severo fu arrestata per aver professato apertamente la sua fede: venne trascinata dinanzi a una statua di Apollo, poi quella di Diana e infine un’altra di Giove, facendole andare tutte in pezzi. Successivamente, venne posta dinanzi alle belve, ma anche in questo caso l’esito non fu quello sperato, dal momento che il feroce leone scatenato contro di lei miracolosamente parve ammansito e si accucciò ai suoi piedi come un animale domestico. Venne sottoposta a tormenti e infine decapitata.

Il significato del nome deriva dal termine latino Martinus, ossia dedicato a Marte.

Le immagini di auguri per Santa Martina

Ecco una serie di immagini da inviare per augurare buon onomastico a tutte quelle che si chiamano Martina.