Tutto pronto per le celebrazioni di Santa Maria giovedì 12 Settembre, al Santuario dell’Annunziata a Giugliano.

Una serie di appuntamenti che come sempre raccolgono tantissimi fedeli in occasione della giornata dedicata al nome della Madonna.

Contestualmente alle celebrazioni si terrà la premiazione del contest fotografico “Istantanee della festa- Sette Giorni con Maria 2024” in collaborazione con l’associazione “Identità Scipia” e “Ambress Am Press” con il patrocinio del Comitato Festa Presieduto da Don Luigi Pugliese. Gli scatti arrivati in finale sono esposti nel Santuario.

Come di consueto Teleclubitalia trasmetter in diretta la Santa Messa di Santa Maria e l’incendio del campanile.