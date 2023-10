È il pregiudicato Michele Fischetti, 47 anni, la vittima di un agguato avvenuto ieri a Santa Maria Capua Vetere, nella zona di Sant’Andrea dei Lagni. L’uomo è stato raggiunto da una fucilata al volto mentre era a bordo della sua auto.

Santa Maria Capua Vetere, 47enne raggiunto da una fucilata al volto: è grave all’ospedale di Caserta

I sicari hanno agito a sorpresa a bordo di una Mercedes e hanno fatto fuoco all’indirizzo del finestrino frantumandolo in mille pezzi. Un proiettile ha raggiunto Fischetti in pieno viso. I malviventi sono poi scappati facendo perdere le loro tracce.

Il 47enne è ricoverato attualmente in condizioni critiche – ma non in pericolo di vita – all’ospedale di Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. L’episodio sarebbe da inquadrare nell’ambito della lotta per il controllo delle piazze di spaccio nella città del Foro. Dopo il raid, la Polizia di Stato ha fatto scattare perquisizioni a tappeto e un uomo, come riporta Il Mattino, sarebbe stato fermato.